Bilecikli 7 kadın el ele verdi! Sabah 9’da başlıyorlar, siparişlere yetişemiyorlar

12.02.2026 - 12:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bir araya gelen 7 girişimci kadın, kurdukları kooperatifle hem yöresel lezzetleri yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar başta ilçeye ait yöresel olmak üzere baklava,yufka, makarna, erişte, tarhana, börek, lokum gibi el emeği ürünleri yaparak ev ekonomisine yardımcı oluyor.

Sabah 9'da kooperatife gelen kadınlar akşam 5'e kadar yaptıkları ürünleri yine kooperatif bünyesinde satış yerinde satışını gerçekleştiriyorlar. Bilecik ve diğer ilçelerinde bir çok ürün gönderen kooperatif üyesi kadınlar adeta arı gibi çalışıyorlar.

Gölpazarı Nefsi-göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Hanife Özkan, kooperatifi 7 kadının bir araya gelmesinden kurulduğunu anlatarak, "Gölpazarı'nı tanıtmak amaçlı, yani bir şeyler yapmak amaçlı kurduk kooperatifimizi. Bütün kadınlar adına, Gölpazarı kadınları adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani güzel arkadaşlarımızla da aramızda muhabbetimiz var, iş hiç koymuyor, yani burada günlerimiz güzel geçiyor.

Baklava yapmakla meşgulüz. Çok talebimiz var, bayağı bir zorlanıyoruz talepler karşısında ama mücadele ediyoruz başarmak için. Sabah dokuzda geliyoruz, akşam dört gibi, beş gibi bırakıyoruz. Zor ama güzel. Çok yoğun talep var, o yüzden karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Hanife Özkan açıklamasının devamında, "Biz aslında burası gözleme evi. Haftada beş gün açık oluyor burası. Her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Yufka olsun, makarna, erişte olsun, tarhana olsun, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İlçe dışına da gönderiyoruz. Bilecik'ten falan, hani böyle geçen sene bir göndermiştik, tanınca talep oluyor. Bilecik'ten falan gönderiyoruz. Yani kadın, kadının yurdudur" dedi.