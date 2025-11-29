Bilecik trafiğine yeni düzenleme! 1 Aralık’tan itibaren kökten değişiyor!

2

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bozüyük Çarşı Mahallesi'nde Ürgen Paşa Caddesi Osmarlı Sokak Kavşağı'na kadar tek yön, Osmarlı Sokak Ürgenpaşa Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Saraycık Caddesi Kavşağı'na kadar tek yön, Üst Demir Yolu Caddesi Saraycık Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Sarı Ali Sokak Kavşağı'na kadar tek yön ve Sarı Ali Sokak Üst Demir Yolu Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Atatürk Caddesi Kavşağı'na kadar tek yön olacak şekilde karar alınmıştır" denildi.Öte yandan bu uygulama 01 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.