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GündemBeyrut'ta öğrendi, yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıyor!
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Beyrut'ta öğrendi, yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıyor!

Mardin'den taşındıkları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bambu ağacından sepet yapmasını öğrenen Mahmut Tezcan (79), tekrar döndüğü Türkiye'de el becerisinden vazgeçmedi. Zamanla el becerisini geliştirerek sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor. Tezcan, "İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" dedi.

• 28 Ocak 2025 - 11:28 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2025 - 11:28 • Son Güncelleme:
1Beyrutta öğrendi, yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıyor

Artuklu ilçesinde yaşayan, 25 yaşında geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybeden Mahmut Tezcan, 1971'de ailesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yerleşti.

2Beyrutta öğrendi, yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıyor

Burada görme engellilerin gittiği bir okulda bambu ağacından sepet yapmayı öğrenen Tezcan, 1976 yılında tekrar memleketi Mardin'e döndü. Zamanla el becerisini geliştirerek sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor.

3TAKDİR EDİLİYORUM

'TAKDİR EDİLİYORUM'

Çevresindekilerin de kendisini takdir ettiğini belirten Tezcan, "Beyrut'ta körler okulu vardı. O okulda bambudan sepet yapmayı öğrendim. Önce kendim için yaptım, sonra yaptıklarımı satmaya başladım. O zamanlar görme yetimin yüzde 90'ını kaybetmiştim ama ellerimle çalışmayı öğrenmiştim. Bu iş görme engelliler için çok uygun bir işti. Beni üretken kılan bir beceri kazandım. Bu işi Mardin'de yapan yoktu. "

4Beyrutta öğrendi, yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıyor

Malzemesi olan bambu da bulunmuyordu. Yine de vazgeçmedim. İnsanlar yaptığım sepetleri çok beğendi. Genelde akraba ve dostlara dağıtıyorum. Bazen de küçük çaplı satışlar yapıyorum. Takdir ediliyorum. Çünkü bu iş hem zor hem de sabır gerektiriyor" dedi.

5MALZEMESİ YOK, SİNGAPURDAN GELİYOR

'MALZEMESİ YOK, SİNGAPUR'DAN GELİYOR'

Tezcan, "Evde oturmak çözüm değil. Boş durmayın, çalışın, üretin. Bir engelli bunu çok rahat yapabilir. Şu an bile yapmaya devam ediyorum. Bazılarını satıyorum, bazılarını dağıtıyorum. Bazıları da 'Çok pahalı' diyorlar ama malzemesi burada yok. Singapur'dan geliyor, malzemesi pahalıdır. Pahalı bulunduğu için millet fazla almıyor ama alanlar da oluyor. Bambu ağacından yapılan bir malzemedir. Sadece sepet değil, bu ağaç malzemesinden çok şey yapılıyor. Beyrut'ta koltuk ve sehpa da yapıyorduk, istenilen malzemeyi yapıyorduk. Görme engelli olmak, hiçbir şey yapamayacağınız anlamına gelmez. Kendine güvenen, çalışan her engelli bir şeyler başarabilir. Dolayısıyla bizim durumumuzda olan insanlar asla boş durmamalı. Engelliyim diye oturup kalamazsınız. Çalışın, uğraşın. Herkes bir şey yapabilir. Sabır ve azimle çok şey başarabilirsiniz. Şu halimle bile sepet yapıyorum ve satıyorum. Yeter ki engelli birey kendine güvensin. İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" diye konuştu. (DHA)

6Beyrutta öğrendi, yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıyor