Beyrut'ta öğrendi, yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıyor!

'MALZEMESİ YOK, SİNGAPUR'DAN GELİYOR'

Tezcan, "Evde oturmak çözüm değil. Boş durmayın, çalışın, üretin. Bir engelli bunu çok rahat yapabilir. Şu an bile yapmaya devam ediyorum. Bazılarını satıyorum, bazılarını dağıtıyorum. Bazıları da 'Çok pahalı' diyorlar ama malzemesi burada yok. Singapur'dan geliyor, malzemesi pahalıdır. Pahalı bulunduğu için millet fazla almıyor ama alanlar da oluyor. Bambu ağacından yapılan bir malzemedir. Sadece sepet değil, bu ağaç malzemesinden çok şey yapılıyor. Beyrut'ta koltuk ve sehpa da yapıyorduk, istenilen malzemeyi yapıyorduk. Görme engelli olmak, hiçbir şey yapamayacağınız anlamına gelmez. Kendine güvenen, çalışan her engelli bir şeyler başarabilir. Dolayısıyla bizim durumumuzda olan insanlar asla boş durmamalı. Engelliyim diye oturup kalamazsınız. Çalışın, uğraşın. Herkes bir şey yapabilir. Sabır ve azimle çok şey başarabilirsiniz. Şu halimle bile sepet yapıyorum ve satıyorum. Yeter ki engelli birey kendine güvensin. İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" diye konuştu. (DHA)