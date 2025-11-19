Beyoğlu'ndaki kafede deterjanla kahve hazırlayan çalışanın ifadesi ortaya çıktı: 'Şişeler tezgahın üzerindeydi su olduğunu düşündüm'

9

'SU İÇİN ARITMA CİHAZINI İŞARET ETTİM'



Sıla Nur Ö. ise ifadesinde, "Pazartesi günü öğle saatlerinde Münire iş yerine geldi. Ben bu sırada yalnızdım. Kardeşim Gülsüm Sude şehir dışındaydı. Bir ara işyeri müşteri bakımından hayli yoğunluk yaşamaya başladı. Ben de tek başıma çalıştığım için siparişleri yetiştirmek ve müşterilerle ilgilenmek için panik olmuştum. Yoğunluk sırasında Ayben isimli kadının bulunduğu masadan önce 3 kişi geldi, daha sonra 2 kişi daha geldi. Benim yoğunluğumu gören Münire yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de kahve makinesine koymuş olduğum 2 adet Türk kahvesini fincanlara koyabileceğini, yanlarına da bir su koyabileceğini söyleyerek başka müşterilerle ilgilenmeye başladım. Suyu koymasını söylerken de mutfağımızda bulunan arıtma cihazını işaret ettiğimi hatırlıyorum. Münire bunları yaptıktan sonra bana haber verdi ve ben de 2 adet kahveyi masaya servis ettim. Münire 'Başka yapabileceğim bir şey var mı' diye sordu. Ben de 1 adet kahve yapabileceğini söyledim. O da makineyle bir kahve yaptı ve kendisi servis etti" dedi.