Beyoğlu'nda korkunç ihmal: Garsonun yanlışlıkla hazırladığı kahve felakete yol açtı, genç kadının hayati tehlikesi sürüyor!

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ö.(52) isimli şahsın kızlarının işletmiş olduğu kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, kadının içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı belirlendi.Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edilirken, işletme sahibi G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şüpheliler yakalandı. Polis ekipleri işletmeyi mühürlerken, yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.