Beyoğlu'nda kan donduran olay! Camdan içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar: Şoke eden detaylar

Diğer yandan Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P.'nin poliste verdiği ifadede olayın yaşandığı binada yaşadığını belirterek, kuzeni Uğur Kaya'nın Erzincan'da annesiyle yaşadığını, dayısının annesine ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediği öğrenildi. Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade eden Meral P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya'nın annesi Süreyya K.'yı aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini belirtti.