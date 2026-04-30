Beyoğlu'nda evli kadın tuzağı! Sosyal medyada avladı evine gidip planı uyguladı

1

Olay, 21 Nisan Salı günü saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ç., sosyal medyada tanıştığı Meltem G.’yi evine davet etti. İkili birlikteyken, Meltem G. eve eşi Ali G. ile S.T.'yi çağırdı. Eve giren 2 kişi, Ali Ç.’yi darbederek 20 bin lirayla, 2 cep telefonu ve kişisel eşyalarını aldı. Şüpheliler daha sonra Meltem G. ile birlikte evden ayrıldı. Olayın ardından Ali Ç. polise giderek tanımadığı bir kadın tarafından gasbedildiğini söyleyip şikayetçi oldu.