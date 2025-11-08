GAZETE VATAN ANA SAYFA
Beykoz'da yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu

08.11.2025 - 15:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Mert ORDU / İSTANBUL, (DHA)

Beykoz Paşabahçe'de yürüyüş yapan vatandaşlar denizde hareketsiz birini fark etti. Durum hemen Sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Beykoz Paşabahçe açıklarında meydana gelen olayda denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan erkek adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.