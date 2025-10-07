Beyaz altında hasat başladı! Rekolte düştü, talep patladı

3

Gelgör, yüksek veriminden dolayı çiftçilerin ilk tercihinin Osmancık 97 çeşidi olduğunu belirterek "Bölgemize Osmancık pirinci çok uygundur. Randımanı, verimi, kalitesi yüksek olduğu için Osmancık 97 pirincini herkes tercih eder. Çünkü dünyaca ünlü ve marka değeri yüksek olan bir pirinçtir." diye konuştu. Çeltik üreticilerinden Yılmaz Göbel de 100 dekar alanda Osmancık 97 çeşidi çeltik ektiğini söyledi. Ekim sezonunda suyun geç verilmesi nedeniyle hasadın da yaklaşık bir ay geciktiğini ifade eden Göbel "Haziran ayında ektiğimiz çeltiğin bugün itibarıyla hasadını gerçekleştiriyoruz. Suyu mayıs ayının başlarında salmaları lazım. Geç kalmadan dolayı yaklaşık yüzde 30-40 civarında rekolte kaybımız var. Ancak pirincimiz çok kaliteli. Türkiye'de ve yurt dışında tercih edilen lezzetli bir pirinç." dedi.