Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun üstü çizildi! Yeni isim de belli oldu!
Beşiktaş golcü transferinde bu kez daha sağlam ve dikkatli adımlar atacak. Belçikalı forvet Batshuayi hem 3.3 milyon euroyu bulan senelik maliyeti hem de bitiricilik konusundaki eksikleri yüzünden gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor. Siya-beyazlı takımın transfer etmek istediği golcü isim belli odlu.
Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi akşamı sahasında Aytemiz Alanyaspor’la karşılaşacak Beşiktaş’ta bir günlük izin bitti. Siyah-beyazlı takım, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Futbolcuların ısınma koşusu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı bildirildi. Kartal, Alanyaspor mesaisine bugün devam edecek.
BAŞKAN ÇEBİ VE CEFERİN BULUŞTU
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün sürpriz biçimde gittiği İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’le bir araya geldi. Çebi ile Ceferin arasındaki görüşmeyi TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın ayarladığı bildirildi.
YOLLAR AYRILIYOR
Beşiktaş Yönetimi ve profesyonellerin gelecek sezon için iki yeni golcü transferi yapmayı kararlaştırdığı ortaya çıktı. Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; kiralık sözleşmesi bitecek Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak. Belçikalı forvet hem 3.3 milyon euroyu bulan senelik maliyeti hem de bitiricilik konusundaki eksikleri yüzünden gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor.
Batshuayi’nin yerine deneyimli ve golcülüğü tartışılmayacak bir yabancının transfer edilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlıların golcü transferindeki ikinci tercihi ise büyük ihtimalle Cenk Tosun olacak. Everton’la sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki milli futbolcunun bedelsiz olarak Beşiktaş’a dönmesi ve 2-3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cenk, Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Hatayspor’la oynadığı maçlarını tribünden takip etmişti.