Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşBeşiktaş'ta yıldız oyuncunun üstü çizildi! Yeni isim de belli oldu!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun üstü çizildi! Yeni isim de belli oldu!
• 07 Nisan 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun üstü çizildi! Yeni isim de belli oldu!

Beşiktaş golcü transferinde bu kez daha sağlam ve dikkatli adımlar atacak. Belçikalı forvet Batshuayi hem 3.3 milyon euroyu bulan senelik maliyeti hem de bitiricilik konusundaki eksikleri yüzünden gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor. Siya-beyazlı takımın transfer etmek istediği golcü isim belli odlu.

• 07 Nisan 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta yıldız oyuncunun üstü çizildi Yeni isim de belli oldu
ABONE OL

Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi akşamı sahasında Aytemiz Alanyaspor’la karşılaşacak Beşiktaş’ta bir günlük izin bitti. Siyah-beyazlı takım, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Futbolcuların ısınma koşusu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı bildirildi. Kartal, Alanyaspor mesaisine bugün devam edecek.

2BAŞKAN ÇEBİ VE CEFERİN BULUŞTU

BAŞKAN ÇEBİ VE CEFERİN BULUŞTU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün sürpriz biçimde gittiği İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’le bir araya geldi. Çebi ile Ceferin arasındaki görüşmeyi TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın ayarladığı bildirildi.

3Beşiktaşta yıldız oyuncunun üstü çizildi Yeni isim de belli oldu

Ahmet Nur Çebi ile Ceferin’in toplantıda finansal konuları masaya yatırdıkları aktarıldı. Çebi’nin, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Yönetici Kemal Erdoğan’ın da yer aldığı görüşmede gelecek sezonun bütçesi ve mali durumla ilgili Ceferin’e detaylı bir sunum ve bilgilendirme yaptığı ifade edildi

4YOLLAR AYRILIYOR

YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş Yönetimi ve profesyonellerin gelecek sezon için iki yeni golcü transferi yapmayı kararlaştırdığı ortaya çıktı. Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; kiralık sözleşmesi bitecek Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak. Belçikalı forvet hem 3.3 milyon euroyu bulan senelik maliyeti hem de bitiricilik konusundaki eksikleri yüzünden gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor.

5Beşiktaşta yıldız oyuncunun üstü çizildi Yeni isim de belli oldu

Batshuayi’nin yerine deneyimli ve golcülüğü tartışılmayacak bir yabancının transfer edilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlıların golcü transferindeki ikinci tercihi ise büyük ihtimalle Cenk Tosun olacak. Everton’la sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki milli futbolcunun bedelsiz olarak Beşiktaş’a dönmesi ve 2-3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cenk, Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Hatayspor’la oynadığı maçlarını tribünden takip etmişti.

6Beşiktaşta yıldız oyuncunun üstü çizildi Yeni isim de belli oldu

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun üstü çizildi! Yeni isim de belli oldu!

Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun üstü çizildi! Yeni isim de belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal-Bayern maçına Goretzka'nın pozisyonu damga vururken Benzema Chelsea'yi dağıttı!

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal-Bayern maçına Goretzka'nın pozisyonu damga vururken Benzema Chelsea'yi dağıttı!

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 5 şok! Samandıra'da büyük panik

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 5 şok! Samandıra'da büyük panik

Valerien İsmael'e ilk transfer hediyesi! 'Gedson taktiğiyle işi bitireceğim'

Valerien İsmael'e ilk transfer hediyesi! 'Gedson taktiğiyle işi bitireceğim'