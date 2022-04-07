Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun üstü çizildi! Yeni isim de belli oldu!

YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş Yönetimi ve profesyonellerin gelecek sezon için iki yeni golcü transferi yapmayı kararlaştırdığı ortaya çıktı. Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; kiralık sözleşmesi bitecek Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak. Belçikalı forvet hem 3.3 milyon euroyu bulan senelik maliyeti hem de bitiricilik konusundaki eksikleri yüzünden gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor.