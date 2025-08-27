Belgeselden ilham aldı, Türkiye'ye örnek olacak projeyi hayata geçirdi!

4

Hisarcıklıoğlu Başkanı protokol törenine katılmasının Düzce için avantajı da oldu. Bu protokol ve proje sadece Düzce'de biliniyordu, Rifat başkanın katılmasıyla birlikte bütün Türkiye bu projeyi öğrendi. Bundan sonrası için artık bir sorunumuz kalmadı. Böylesi büyük projeler tek başına yapılabilecek projeler değil. Bu projelerin hayata geçirilebilmesi için birden çok bileşenin olması lazım. DOSKİM projesinde DTSO'nun yanı sıra Valilik, Belediye, İş-Kur, Organize Sanayi Bölgesi gibi kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yapıldı. Protokole imza atan kuruluşlarla üst kurul kurulacak. Sonrasında uygulamanın yapılabilmesi için bir alt kurul kurulacak. Bu alt kurul ile birlikte çalışmalara hızlı bir şekilde başlanacak. Bizim örnek aldığımız proje 120 özel bireyin katılacağı bir projeydi. Biz bu projenin başlangıcını 70-80 özel birey ile başlatacağız, alanda gelişime müsait olduğu için talebe göre de büyütürüz diye düşündük" dedi.