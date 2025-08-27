Belgeselden ilham aldı, Türkiye'ye örnek olacak projeyi hayata geçirdi!
Kaynak : İHA
Özel bireyleri iş hayatına kazandırmayı amaçlayan Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesinin protokolü imzalandı. Bu öncü proje, Türkiye'ye örnek bir model sunarken, ilk etapta 70'ten fazla özel bireye istihdam sağlayacak. Proje, sanayi kuruluşlarına teşvikli çalışanlar sağlarken, özel bireylerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını garanti altına alıyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Tanju Acar'ın öncülüğünde hayata geçirilen Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesinde protokol metni imzalandı. İmzalanan protokol metni ile birlikte DOSKİM Türkiye'ye örnek model olma yoluna girdi.
DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar'ın belgesel izlerken aklına gelen ve fikir babalığını yaptığı, özel bireylerin istihdama katılmasına yönelik projede imzalar atıldı. Proje ile özel bireyler iş hayatına kazandırılacak. Projeye; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'de destek veriyor.
Proje ortağı kurum ve kuruluşları bir araya getiren protokol metni ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle Mutfak Sanatları Merkezi'nde imzalanmıştı. DOSKİM projesinin hayata geçirilmesi ile birlikte özel bireyler iş hayatına kazandırılacak ve sosyal güvenceleri sağlanacak. Proje ile birlikte hem sanayi kuruluşlarının devlet tarafından teşvik edilen özel birey çalışanları olacak, hem de özel bireyler iş hayatına kazandırılacak.
Proje ile ilgili bilgiler veren DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, "İmzalar atılırken çok heyecanlandım. Çünkü o proje benim 3-4 yıllık hayalimdi. Dört sene önce hayal ettiğimde de heyecanlanmıştım. Belediye Başkanımız Faruk Özlü çok destek oldu. Belediye proje ofisi bizim projemizden ayrı yeniden bir proje daha yaptı. Bu proje çok beğenildi ve değer gördü. Vali Selçuk Aslan, Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Karaman çok büyük destek oldu. Bu isimler imza törenine de katıldılar. Daha da önemlisi hiç ummadığımız bir şey oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da imza törenine katıldı.
Hisarcıklıoğlu Başkanı protokol törenine katılmasının Düzce için avantajı da oldu. Bu protokol ve proje sadece Düzce'de biliniyordu, Rifat başkanın katılmasıyla birlikte bütün Türkiye bu projeyi öğrendi. Bundan sonrası için artık bir sorunumuz kalmadı. Böylesi büyük projeler tek başına yapılabilecek projeler değil. Bu projelerin hayata geçirilebilmesi için birden çok bileşenin olması lazım. DOSKİM projesinde DTSO'nun yanı sıra Valilik, Belediye, İş-Kur, Organize Sanayi Bölgesi gibi kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yapıldı. Protokole imza atan kuruluşlarla üst kurul kurulacak. Sonrasında uygulamanın yapılabilmesi için bir alt kurul kurulacak. Bu alt kurul ile birlikte çalışmalara hızlı bir şekilde başlanacak. Bizim örnek aldığımız proje 120 özel bireyin katılacağı bir projeydi. Biz bu projenin başlangıcını 70-80 özel birey ile başlatacağız, alanda gelişime müsait olduğu için talebe göre de büyütürüz diye düşündük" dedi.