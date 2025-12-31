Belediye kendi üretti, tesisini kurdu! Maliyet kat kat düştü
Didim Belediyesi, yol ve kaldırımlarda kullanılan parke taşlarını kendi tesislerinde üreterek hem tasarruf sağlıyor hem de hizmet süreçlerini hızlandırıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yol ve kaldırımlarda kullanılan parke taşları belediyenin kendi tesislerinde imal ediliyor. Mıcır ve taş tozu karışımıyla dayanıklılığı artırılan taşların üst yüzeyi perdahlı, alt yapısı ise uzun ömürlü olacak şekilde güçlendiriliyor.
Bir kalıptan 20 adet parke taşı elde edilirken, yaklaşık 7 dakikada 14 kalıp üretim yapılabiliyor. Günlük üretim kapasitesi 350-400 metrekareye kadar ulaşıyor.
Üretilen parke taşları, yine belediyenin kendi saha ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda uygulanarak halkın kullanımına sunuluyor. Bu sayede hem maliyetler düşürülüyor hem de çalışmalar daha hızlı, planlı ve denetimli şekilde hayata geçiriliyor.
Üretim ve uygulama sürecinin kamu yararına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kamu kaynaklarını daha verimli kullanırken, elde edilen tasarrufu Didim’e hizmet olarak geri kazandırıyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz parke taşlarını yine kendi ekiplerimizle sahada uygulayarak, sokaklarımızı daha güvenli ve konforlu hâle getiriyoruz. Didim’de her hizmeti, kamunun imkânlarını halkımızın yararı doğrultusunda en doğru şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz"