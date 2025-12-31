Belediye kendi üretti, tesisini kurdu! Maliyet kat kat düştü

3

Üretilen parke taşları, yine belediyenin kendi saha ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda uygulanarak halkın kullanımına sunuluyor. Bu sayede hem maliyetler düşürülüyor hem de çalışmalar daha hızlı, planlı ve denetimli şekilde hayata geçiriliyor.