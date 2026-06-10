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Bedava dağıtıldığını duyan oraya akın etti! Kamyonlarla getirildi, dakikalar içinde tükendi

10.06.2026 - 17:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ücretsiz fide dağıtımı büyük ilgi gördü. Domates, dolmalık biber ve sivri biber fidelerinin dağıtılacağını duyan vatandaşlar pazar alanına akın etti.

1Bedava dağıtıldığını duyan oraya akın etti! Kamyonlarla getirildi, dakikalar içinde tükendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan domates, dolmalık biber ve sivri biber fidesi dakikalar içerisinde tükendi.

2Bedava dağıtıldığını duyan oraya akın etti! Kamyonlarla getirildi, dakikalar içinde tükendi

Mudurnu ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlara yönelik ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirildi.

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3Bedava dağıtıldığını duyan oraya akın etti! Kamyonlarla getirildi, dakikalar içinde tükendi

Pazar yerinde yapılan dağıtımda toplam 126 bin adet domates, dolmalık biber ve sivri biber fidesi vatandaşlara 20'şer tane olarak dağıtıldı.

4Bedava dağıtıldığını duyan oraya akın etti! Kamyonlarla getirildi, dakikalar içinde tükendi

Kamyonlarla alana getirilen fideler, dağıtımın başlamasının ardından kısa sürede tükendi. Yoğun katılım nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, dağıtım alanında zaman zaman izdiham yaşandı.