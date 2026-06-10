Bedava dağıtıldığını duyan oraya akın etti! Kamyonlarla getirildi, dakikalar içinde tükendi
10.06.2026 - 17:38Güncellenme Tarihi:
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ücretsiz fide dağıtımı büyük ilgi gördü. Domates, dolmalık biber ve sivri biber fidelerinin dağıtılacağını duyan vatandaşlar pazar alanına akın etti.
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan domates, dolmalık biber ve sivri biber fidesi dakikalar içerisinde tükendi.
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Mudurnu ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlara yönelik ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirildi.
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Pazar yerinde yapılan dağıtımda toplam 126 bin adet domates, dolmalık biber ve sivri biber fidesi vatandaşlara 20'şer tane olarak dağıtıldı.
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Kamyonlarla alana getirilen fideler, dağıtımın başlamasının ardından kısa sürede tükendi. Yoğun katılım nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, dağıtım alanında zaman zaman izdiham yaşandı.