Bayburt'ta sadece o kaldı! Yapımı günler sürüyor! Çocukken başladı, şimdi dünyanın her yerinden sipariş yağıyor!

2

"Ahiliği, esnaflık anlayışını, Anadolu'yu öldürdüğümüz gibi şu mesleği de öldürmeyelim"Tandırcılık mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Purutoğlu, eleman yetiştirmenin en büyük arzusu olduğunu söyledi. "Yok, oluyoruz, gidiyoruz, bitiyoruz. Eleman yetiştirmeyi canı gönülden istiyoruz" ifadelerini kullanan Purutoğlu, mesleğinin ayakta kalması için her şeyi yapacağını hatta varını yoğunu devredeceğini bildirdi. "Yeter ki bizim zanaatımız ölmesin" diyerek serzenişte bulunan Purutoğlu, "Bu mesleği öğreteceğim insana bütün varımı devredeceğim. Bütün birikimimi tek şartla devredeceğim; mesleği öğreteceğim kişi bu işi ölene kadar devam ettirirse, bunun garantisini verirse neyimiz var, neyimiz yok hepsini onun üzerine tapu edeceğim. Ahiliği, esnaflık anlayışını, Anadolu'yu öldürdüğümüz gibi bu mesleği de öldürmeyelim" şeklinde konuştu.