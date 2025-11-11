Bayburt'ta hasat başladı! Şeker pancarında rekor kırıldı

3

Şeker pancarının, Bayburt’ta en fazla gelir sağlayan tarım ürünlerinden biri olduğu, 2025 üretim sezonu kapsamında il genelinde 43 köyde 880 çiftçi tarafından toplam 38 bin dekar alanda ekim yapıldığı, bu yıl için 135 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Çiftetaş köyünde ise 41 üretici, 2 bin 870 dekar alanda şeker pancarı üretimi gerçekleştirdi.