Bayburt'ta bir öğretmen, 21 Yıldır dağlarda geziyor ve tek bir amacı var!

8

Ayrıca çok sayıda fidan da diktiğini anlatan Kaymaz, "'Kıyamet kopuyor da olsa elinizde bir tohum varsa onu ekiniz.' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bundan daha büyük teşvik ne olabilir? Çok da kolay. Boş zaman etkinliği ve bizden bir şey istemeyecek. İlk yıl sulayabilirsek ne güzel. Sulayamayacaksak yağmur alabilecek veya çalı gölgesi gibi güneşe karşı nemini koruyabilecek alanları tercih edelim." diye konuştu.