Bayburt'ta bayram coşkusu: Cirit sahaları doldu taştı

Balca Atlı Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Yatkın, bayramın üçüncü gününde Bayburt’ta hem Ramazan Bayramı’nı hem de cirit coşkusunu bir arada yaşadıklarını söyledi. Ortaya güzel bir manzaralar çıktığını belirten Yatkın, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz diyebiliriz. Hem Ramazan Bayramı hem de bizler için cirit bayramı" dedi. Balca Atlı Spor Kulübü ile Kop Atlı Spor Kulübü olarak sahada güzel bir müsabaka sergilediklerini ifade eden Yatkın, bayram ciridine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bayburtlu cirit severlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Yatkın, ciride gönül veren atlı spor kulüplerine teşekkür ederek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.