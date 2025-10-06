Batman'ın en yoğun kavşaklarına düzenleme yapıldı! Trafiği rahatlatan proje kısa sürede hayata geçirildi
Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürücülerin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, Batman Valiliği’nin de desteğiyle World Mar Kavşağı’nda kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirildi.
4 Ekim 2025 gecesi devam eden yeni düzenleme kapsamında, kavşaklarda sinyalizasyon ve refüj düzenlemeleri yapılarak trafik akışının daha akıcı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yapılan yeni trafik düzeni hakkında bilgi vererek “Valilik kavşağında, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yönünden gelip Yayla Caddesi, Cafeler Sokağı’na gitmek isteyen araçlar, Özel Batman Hastanesi önünde bulunan servis yolunu kullanarak sola U dönüşü yapması gerekmektedir.
Aynı şekilde Batman Park istikametinden gelip Cafeler Sokağı’na gitmek isteyen sürücüler de aynı servis yoluna girerek sola U dönüşlerini gerçekleştireceklerdir. Kavşakta dört kolda da bulunan sinyalizasyonlarda sağa dönüşler kontrollü olarak serbest bırakılmıştır.
Ayrıca yaya geçitleri disipline edilerek, yayaların daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri sağlanmıştır. Yeni düzenleme ile kavşaktaki bekleme sürelerinde yüzde 40 oranında azalma öngörmekteyiz” dedi