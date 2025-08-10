Batman'da sıcaktan bunalanlar akın ediyor: Zore Vadisi serinletiyor

4

Zore Vadisi’nin doğa harikası bir yer olduğunu söyleyen Veysi Mercimekçi, “Burası Sason ile Kulp arasında bulunan bir kanyon. Biz buraya serinlemek için geliyoruz. Ayrıca buraya geldiğimiz zaman bir çevreci olarak da halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bayağı kitlesel olarak bir yoğunluk var. Hava sıcaklıklarının 47-48 derecelerini bulmuş olduğu bu zamanlarda insanlarımızın o sıcaklıklardan kaçıp, bu bölgeye gelip serinlemek istedikleri bir doğa harikası bir yer. Buradaki doğa harikasını tüm vatandaşların görmesini diliyoruz. Şehir hayatındaki o kalabalıktan kaçan insanlar burada doğa ile iç içe çok güzel bir gün geçiriyorlar” diye konuştu.