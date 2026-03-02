Batman'da sahur vakti dehşet! Genç kız tartıştığı babasına kurşun yağdırdı
Batman'da sahur vakti kan donduran bir olay meydana geldi. 18 yaşındaki M.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 45 yaşındaki babası Ramazan D.'ye evdeki tabancayla kurşun yağdırdı. İşte kan donduran olayın detayları...
Batman'da Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.