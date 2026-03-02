Batman'da sahur vakti dehşet! Genç kız tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

1

Batman'da Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.