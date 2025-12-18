Batman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti

7

‘AİLEDEN BİRİYMİŞ GİBİ GÜVENDİK’



Zor bir ameliyatın kolaylıkla yapıldığını ifade eden baba Sedat Akman, “Doktorumuz Mücahit Erman Hoca, 3 tane ayrı mıknatıs yuttuğunu gördü. Belli bir tedaviden sonra ameliyat önerdi. Çok büyük ilgi ve alakasından dolayı kendisine çok güvendik. Aileden biriymiş gibi güvendik. Ameliyata ‘evet’ dedik. Zor bir ameliyat olmasına rağmen başarılı bir ameliyatla sanki çok basit bir ameliyatmış gibi gerçekleştirdi” diye konuştu.