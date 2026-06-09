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Batman'da bağlarda yoğun mesai başladı! Üzüm rekoltesi için ilaçlama sürüyor

09.06.2026 - 11:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman’ın üzüm yetiştiriciliğiyle dünyaca ünlü Gercüş ilçesinde, bağ üreticileri rekolteyi güvenceye almak için şafak vakti sahaya indi. Asmaları ve salkımları tamamen yok edebilen sinsi külleme hastalığı ile zararlılara karşı dev seferberlik başlatıldı.

1Batman'da bağlarda yoğun mesai başladı! Üzüm rekoltesi için ilaçlama sürüyor

Batman'ın üzüm yetiştiriciliğiyle öne çıkan Gercüş ilçesinde, bağ üreticilerinin rekolteyi korumak ve asmaları hastalıklardan korumak amacıyla başlattığı hummalı ilaçlama çalışması devam ediyor. Özellikle bağcılığın en büyük tehditlerinden biri olan külleme ve zararlılara karşı bağlarını korumak isteyen çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu bir mesai harcıyor.

2Batman'da bağlarda yoğun mesai başladı! Üzüm rekoltesi için ilaçlama sürüyor

İlçe genelinde üzüm bağlarının gelişim sürecine girmesiyle birlikte, yapraklarda ve salkımlarda ciddi verim kayıplarına yol açabilen külleme hastalığı riskine karşı üreticiler harekete geçti. Traktör arkası modern ekipmanların yanı sıra geleneksel yöntemlerle de sürdürülen ilaçlama çalışmaları, bağların geleceği için büyük önem taşıyor.

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3Batman'da bağlarda yoğun mesai başladı! Üzüm rekoltesi için ilaçlama sürüyor

Bağlarında ilaçlama yapan Gercüşlü üreticiler, bu yılki yağışların ardından asmaların durumundan memnun olduklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:"Emeğimizin boşa gitmemesi, kaliteli ve bereketli bir hasat dönemi geçirmek için bağlarımızı titizlikle ilaçlıyoruz. İnşallah bu yıl tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olur."

4Batman'da bağlarda yoğun mesai başladı! Üzüm rekoltesi için ilaçlama sürüyor

Yaz aylarının gelişiyle birlikte adeta yeşil bir örtüyle kaplanan Gercüş bağlarındaki hareketlilik, dron kameralarına yansıdı. Çiftçilerin sıra sıra dizilmiş asma bağları arasındaki hummalı çalışması, gökyüzünden bakıldığında hem tarımsal mücadelenin zorluğunu hem de bölgenin etkileyici doğasını gözler önüne serdi.