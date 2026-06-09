Batman'da bağlarda yoğun mesai başladı! Üzüm rekoltesi için ilaçlama sürüyor

3

Bağlarında ilaçlama yapan Gercüşlü üreticiler, bu yılki yağışların ardından asmaların durumundan memnun olduklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:"Emeğimizin boşa gitmemesi, kaliteli ve bereketli bir hasat dönemi geçirmek için bağlarımızı titizlikle ilaçlıyoruz. İnşallah bu yıl tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olur."