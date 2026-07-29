30 metreden dökülen serinlik için akın ediyorlar: Osmaniye'nin gözde mekanı oldu

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Bolu’dan Osmaniye’ye gelen Bekir Yıldırım ise daha önce de bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "İlk geldiğimde yollar henüz yapılmamıştı ve ulaşım zordu. Şimdi ise ulaşım çok kolaylaşmış. Yapılan çalışmalarla bölge daha da güzelleşmiş. Dünyanın birçok ülkesini gezdim ancak buradaki doğal güzellik gerçekten etkileyici. İnsanlarımızın tek yapması gereken bu güzelliği temiz tutmak” ifadelerini kullandı.