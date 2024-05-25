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Gündem Başıboş köpekler için harekete geçiliyor! Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...
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Başıboş köpekler için harekete geçiliyor! Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Sokak hayvanlarının uyutulmasıyla gündeme gelen “hayvan hakları yasa teklifi” tartışılmaya devam ediyor. Can yakıcı hale gelen başıboş hayvan sorunu için 4 bakanlık harekete geçti. Merak edilen o yasa teklifinin detayları belli oldu. Öte yandan başıboş köpeklerin arasında “Alfa” diye nitelendirilen lider cinslerin toplanması köpek saldırılarının önüne geçebilir mi sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

• 25 Mayıs 2024 - 09:42 • Son Güncelleme:
• 25 Mayıs 2024 - 09:42 • Son Güncelleme:
1 Başıboş köpekler için harekete geçiliyor Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Türkiye’de yıllardır sokak hayvanı sorunu yaşanıyor. Yeterli bakımı alamayan sokak dostlarının sayıları her geçen gün artıyor. Bu da konunun hızlıca ve tüm ülke genelinde kanunen ele alınmasını zorunlu hale getirdi. Ancak konunun gündeme geliş şekli tartışmaları alevlendirdi. Çünkü hazırlanan yasa teklifinde sokak canlarını uyutma da gündeme taşındı.

2 Başıboş köpekler için harekete geçiliyor Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Sabah'ta yer alan habere göre; başıboş hayvan sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, bu konuda 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı.

3 Başıboş köpekler için harekete geçiliyor Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecek, Süreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacak, Çipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacak, Milli Emlak barınaklar için yer tahsis edecek.

4 Başıboş köpekler için harekete geçiliyor Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Yerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracak. Sahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacak. Hasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacak

5 Başıboş köpekler için harekete geçiliyor Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Öte yandan Türkiye’de sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulması tartışması sürerken, başıboş köpeklerin arasında “Alfa” diye nitelendirilen lider cinslerin toplanması köpek saldırılarının önüne geçebilir mi sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar konuyu Milliyet’e değerlendirdi.

6 Irk ve davranış uzmanı Can Paksoy:

Irk ve davranış uzmanı Can Paksoy:

400-500 köpek ırkı var. Sokaktaki köpeklerin çoğu farklı ırkların çiftleşmesi sonucu doğanlar, bu yüzden ırkları yok. ‘Alfa’ diye nitelendirilen dominant karakterli sokak köpeklerinin toplatılması saldırıların önüne geçmez. Dominant köpekleri yok etseniz bile liderliği bir başkası alır. Mikroçip uygulaması sağlıklı yapılırsa zaman içinde sokağa köpek bırakılmayacak. Olanlar da yavaş yavaş azalacağını düşünüyorum.

7 Köpek eğitim uzmanı Akın Tülübaş:

Köpek eğitim uzmanı Akın Tülübaş:

Alfalar yer değişir, başkası alfa olabilir. Çözüm; kısırlaştırmaktır. Her belediye düzgün tesis yapmalı. 15 milyon hayvanın öldürülmesi demek Türkiye’nin başına gelmeyen kalmaz demektir. Tek çare doğru tesislerde merhametli insanlar tarafından bakılacak yerlerdir. Her sahipsiz köpek tek tek kısırlaştırılmalıdır.

8 Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona:

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona:

Köpek saldırıları münferit vakalar. Her yerde her dakika olan vakalar değiller. Genellikle ellerinde poşetle giden kişilere saldırıyorlar, et ve yemek zannedip yapıyorlar, açlıktan yapıyorlar. Bir tehlikeye maruz kaldıklarında kendileri koruma amacıyla yaptıkları atak. Köpek grubunda alfa dediğimiz bir lider köpek vardır. Alfayı toplasan bile bir diğeri liderliği alır. Uyutmak asla çözüm değil. Toplum kabul etmez. Yapılması gereken yoğun kısırlaştırma ve aşılama. Azgın ve rehabilite edilemeyen köpekler barınakta tutulacak. Bu çözümle 3-5 içinde içinde sorun kalmaz.

9 ÇARE, KISIRLAŞTIRMAK

'ÇARE, KISIRLAŞTIRMAK'

Sokak köpeklerinin enjeksiyon yoluyla uyutulmasını öngören yasal düzenleme hazırlığına tepkilyer sürüyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, veteriner hekimlerin köpeklerin uyutulmasını kabul edemeyeceğini söyledi.

10 Başıboş köpekler için harekete geçiliyor Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Bunun bir çözüm olmadığını belirten Köse “Bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanıyorsa mutlaka Türk Veteriner Hekimleri Birliği de dahil edilmelidir. Çözüm, etkin bir kısırlaştırmadır. Bir an önce tüm belediyelerin barınak kurması ve toplanan köpeklerin kısırlaştırılmasının yapılması gerek” dedi.