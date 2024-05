Başıboş köpekler için harekete geçiliyor! Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona:

Köpek saldırıları münferit vakalar. Her yerde her dakika olan vakalar değiller. Genellikle ellerinde poşetle giden kişilere saldırıyorlar, et ve yemek zannedip yapıyorlar, açlıktan yapıyorlar. Bir tehlikeye maruz kaldıklarında kendileri koruma amacıyla yaptıkları atak. Köpek grubunda alfa dediğimiz bir lider köpek vardır. Alfayı toplasan bile bir diğeri liderliği alır. Uyutmak asla çözüm değil. Toplum kabul etmez. Yapılması gereken yoğun kısırlaştırma ve aşılama. Azgın ve rehabilite edilemeyen köpekler barınakta tutulacak. Bu çözümle 3-5 içinde içinde sorun kalmaz.