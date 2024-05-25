Başıboş köpekler için harekete geçiliyor! Sokakta hiçbiri kalmayacak, işte yasa telifinin detayları...
Sokak hayvanlarının uyutulmasıyla gündeme gelen “hayvan hakları yasa teklifi” tartışılmaya devam ediyor. Can yakıcı hale gelen başıboş hayvan sorunu için 4 bakanlık harekete geçti. Merak edilen o yasa teklifinin detayları belli oldu. Öte yandan başıboş köpeklerin arasında “Alfa” diye nitelendirilen lider cinslerin toplanması köpek saldırılarının önüne geçebilir mi sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...
• 25 Mayıs 2024 - 09:42 • Son Güncelleme:
• 25 Mayıs 2024 - 09:42 • Son Güncelleme: