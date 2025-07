Bartın'da tesadüfen buldular, gerçeği öğrenince şok oldular! 640 yaşında, Türkiye'nin en yaşlılarından biri!

3

Rektör Prof. Dr. Akkaya, aynı bölgede anıt ağacı olma özelliği taşıyan ikinci bir ağacın daha bulunduğunu açıkladı. Prof. Dr. Akkaya, "Batı Karadeniz bölgemizin incisi Bartın'ın Akbaş köyünde bulunan ağaç ile ilgili Orman Fakültemiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Bartın Valiliği ile yapılan ortak çalışmada ağacın anıtsal özellik taşıdığını tespit ettik. Bölgede anıt ağacı özelliğini taşıyan ikinci bir ağaç daha tespit edildi. Her iki ağaç da boyutsal bir anıt ağaç niteliğinde" dedi.



Her iki ağacın turizme değerinin arttırılması için hikayesinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Akkaya, her iki ağacın da hikayesinin araştırılması için çağrıda bulundu. Akkaya, "Bölgede bulunan ve anıtsal ağaç olma özelliğini taşıyan 2 ağacında hikayesi, bölge turizmine kazandırılması noktasında büyük önem taşıyor. Ağaçların hikayesi için köylülerin ve bölgedeki yaşlı insanların bu ağaçlarla ilgili duyumları, bilgileri ışık olabilir. Bu noktada tarihçilerin, araştırmacıların bu ağaçlarla bağdaştırılabilecek, ilişkilendirilebileceği küçük bilgileri bile büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.