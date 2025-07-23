Bartın'da tesadüfen buldular, gerçeği öğrenince şok oldular! 640 yaşında, Türkiye'nin en yaşlılarından biri!

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Barbaros Yaman, 640 yaşındaki doğu çınarının kabuklanmaya başladığını fakat ağaçtan çıkan genç bir sürgünün bu ağaçlarla kaynaşması nedeniyle gayet sağlıklı olduğunu kaydetti. Doğu çınarında doğu gürgeni gibi başka türlerinde yetiştiğini anlatan Yaman, "Burada ayrı bir tür daha yetişmiş. Bu açıdan bu anıt ağaç daha ilginç bir ağaç. Ağacımız kovuk olmasına rağmen oldukça sağlıklı bir ağaç. Bunun nedeni ise sürgünlerin uzayarak gövde ile kaynaşması. Bu da topraktan su ve minerali aldığını gösteriyor" dedi. Doğu çınarı türü birçok sektörde yer alıyor.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise BARÜ Orman Fak. Öğr. Üy. Prof. Dr. Erol Kırdar oldu. Anıt ağaç olarak tescillenmesi istenen Doğu Çınar ağacı türü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kırdar, bu ağacın bin yıla kadar yaşayabildiğini ve dere kenarlarında yetiştiğini belirtti. Prof. Dr. Kırdar, "Doğu Çınarı türünü sadece odun üretilen bir zenginlik olarak görmüyoruz. Tıptan peyzajcılığa eczacılık sektöründen doğa korumaya bir çok sektörde kullanılıyor. Anıt ağacı özelliklerinde olan çok sayıda çınar var. Anıt ağacı özelliklerinde olan tescil edilmiş veya tescillenmeyi bekleyen çok sayıda orman ağacı da var" diye konuştu.