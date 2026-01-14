Bartın'da kar eridi heyelan meydana geldi! Onlarca evde yıkılma tehlikesi oluştu

3

'TEHLİKE ALTINDAYIZ'



Köy muhtarı Zafer Aydın, 2014 yılında da heyelan yaşandığını ve 9 evin zarar gördüğünü belirterek, “Vatandaşımızın gidecek yeri yok. En son 2-3 gün önce köy içinden geçen yolda büyük çatlak meydana geldi. Biz de Özel İdare ekiplerinin yardımıyla yolu tamir ettik. Fakat şu anda yol ve diğer alanlardaki çatlaklar büyümeye başladı. Tehlike altındayız, devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.