Bartın'da eğlence yarıda kaldı: Başkan sahneye çıktı, şehir karanlığa gömüldü

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Kurucaşile ilçesinde 3 gün sürecek olan 24. Geleneksel Ahşap Tekne ve Yat Festivali renkli görüntülerle başladı. Gündüz gerçekleştirilen yağlı direk, plaj voleybolu turnuvası, çuval yarışı gibi etkinliklerde eğlenceli anlar yaşayan davetliler, akşam ise festival kortej yürüyüşüne katıldı. Bando ve kadın ritim grubu üyelerinin darbukaları eşliğinde Hükümet Konağı'ndan limana kadar gerçekleştirilen kortejin en arka sırasında yer alan Zonguldak Belediyesi halk oyunları ekibi ise "Erik Dalı" oynayarak yürüdü. Halk oyunları ekibinin performansı korteje katılanların ve ilçe halkının alkışını aldı.