Balıkesirli kadınlar gazetelerden üretiyor! Boş depo ve evlerini atölyeye çevirdiler

Kursiyer Zehra Meydan da deprem sürecinde üretimin kendilerine moral verdiğini dile getirerek, bir arada çalışmanın psikolojik olarak olumlu etkide bulunduğuna dikkati çekti.



Zor günlerin ardından normal hayata dönmeye çalıştıklarını ifade eden Meydan, "Depremlerle yaşıyoruz ama yılmıyoruz. Her şeye rağmen üretmek, hayatımıza renk katıyor. Hem sepetlerimizi şekillendirip boyarken, motivasyonumuz da artıyor. Fırça darbeleriyle aslında ruhumuzu da iyileştiriyoruz." diye konuştu.



Meydan, deprem nedeniyle ara verilen 5 bin adetlik sipariş sürecine hızla geri döndüklerini ve zihinlerini üretime yorarak stres attıklarını vurguladı.