Balıkesir'in güzelliği bir kez daha keşfedildi! Erdek'te doğa ve tarih buluştu Balıkesir'in güzelliği bir kez daha keşfedildi! Erdek'te doğa ve tarih buluştu
Erdek'in tarihi ve doğal zenginlikleri, düzenlenen özel bir turla yeniden gün yüzüne çıktı.
Balıkesir'in incisi Erdek'te, Kapıdağ Yarımadası'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri bir kez daha keşfe açıldı. Doğup büyüdüğü topraklara farklı bir gözle yeniden dönen doğa tutkunu İncier Örnekli, katıldığı bu özel gezide hem geçmişe tanıklık etti hem de doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi.
Sabah saatlerinde Kapıdağ'daki bir şelale kenarında yapılan kahvaltı ile başlayan turda, yarımadanın tarihi yapılarına ve kültürel mirasına yönelik önemli duraklar ziyaret edildi. Deneyimli bir rehber eşliğinde Kapıdağ medeniyetinin izleri adım adım takip edilirken, bölgeye dair eksik kalan bilgiler de tamamlandı.
Tur kapsamında ayrıca coğrafi işaret tesciline sahip mor soğanıyla ünlü bir köyde soğan hasadı da gözlemlendi. Katılımcılar, ilmek ilmek işlenen bu özel ürünün hikâyesine tanıklık ederken, tohumların bir yıl sonraki döngüsüyle buluşma şansı yakaladı.
Ormanın serinliği ve kuş cıvıltıları eşliğinde yapılan doğa yürüyüşü, katılımcıları adeta Maldivler'i andıran turkuaz bir koya ulaştırdı. Tertemiz doğa, berrak deniz ve huzur dolu atmosfer, misafirlere ruhsal bir yenilenme sundu. Öğle yemeğinin ardından Marmara Denizi'nin serin sularında deniz keyfi yapan grup, hatıralarla dolu bir günün sonunda Erdek'e dönüş yaptı.
Geziye katılan İncier Örnekli, "Bölgemizin doğal ve kültürel değerlerinin böyle programlarla hatırlatılması, hem bizleri mutlu ediyor hem de yerel turizme büyük katkı sağlıyor. Yeni rotalarda yeniden buluşmak dileğiyle" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
Erdek'in tarihi ve doğal mirasına sahip çıkılarak gerçekleştirilen bu gezi, Kapıdağ Yarımadası'nın sürdürülebilir turizm açısından ne denli önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.