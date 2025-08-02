Balıkesir'in güzelliği bir kez daha keşfedildi! Erdek'te doğa ve tarih buluştu Balıkesir'in güzelliği bir kez daha keşfedildi! Erdek'te doğa ve tarih buluştu

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Balıkesir'in incisi Erdek'te, Kapıdağ Yarımadası'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri bir kez daha keşfe açıldı. Doğup büyüdüğü topraklara farklı bir gözle yeniden dönen doğa tutkunu İncier Örnekli, katıldığı bu özel gezide hem geçmişe tanıklık etti hem de doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi.