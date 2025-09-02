Balıkesir'de yüzde 11'e düştü! Kriz kapıda, alarm verildi

5

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, mevcut durumun ciddi bir su krizine dönüşmemesi için vatandaşları suyun bilinçli kullanımı konusunda uyardı. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim 2024 tarihinde Gönen Barajı'nda su seviyesi yüzde 13 seviyelerinde ölçülmüştü. Bu yıl ise henüz 2 Eylül 2025 itibarıyla barajdaki doluluk oranı yüzde 11,33'e kadar geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık bir buçuk ay daha erken yaşanan bu düşüş, 2025 yılının daha kurak geçtiğini ortaya koyuyor.