Balıkesir'de yüzde 11'e düştü! Kriz kapıda, alarm verildi
Balıkesir'in önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Gönen çayı üzerine kurulu olan Yenice Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, barajın doluluk oranı yüzde 11,33'e düştü.
Bandırma başta olmak üzere bölgenin içme ve kullanma suyunun büyük kısmını karşılayan Gönen Barajı'ndaki bu düşüş, hem yetkililer hem de vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor.
Son aylarda yaşanan kuraklık, yağışsız geçen dönemler ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi su seviyesindeki azalmanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca tarımsal sulama ihtiyacının artması ve bölgedeki nüfus yoğunluğuna bağlı su tüketimindeki yükseliş de krizi derinleştiriyor.
Yetkililer, sulama dışı bölgelerde devam eden çeltik tarımının su kaynaklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, üreticilerin bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Sarıköy Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur duası için bir araya gelmiş, tarlaların ve barajların yeniden suya kavuşması için dua etmişti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, mevcut durumun ciddi bir su krizine dönüşmemesi için vatandaşları suyun bilinçli kullanımı konusunda uyardı. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim 2024 tarihinde Gönen Barajı'nda su seviyesi yüzde 13 seviyelerinde ölçülmüştü. Bu yıl ise henüz 2 Eylül 2025 itibarıyla barajdaki doluluk oranı yüzde 11,33'e kadar geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık bir buçuk ay daha erken yaşanan bu düşüş, 2025 yılının daha kurak geçtiğini ortaya koyuyor.