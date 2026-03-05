Balıkesir'de temeli atılıyor: Ayvalık kent merkezinde açılış olacak

4

Merkezin yalnızca sosyal değil ekonomik katkı da sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, Mahalleevi bünyesinde kadınların üretime katılarak aile bütçesine destek sunacağını söyledi. Çocuklar için güvenli ve eğitimi destekleyici bir ortam oluşturulacağını ifade eden Başkan Mesut Ergin, merkezin mahallede hem istihdam hem de sosyal dayanışma açısından önemli bir rol üstleneceğini söyledi.