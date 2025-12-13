Balıkesir'de kadınlar imece usulüyle başladı: Odun ateşinde pişiriliyor, tüm mahalleyi bir araya getiriyor

1

Sındırgı'da imece kültürünün en lezzetli örneklerinden biri olan Tarhana Bezdirmesi yapımı için Kocakonak Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Kış aylarının vazgeçilmez, adeta "ilaç gibi" kabul edilen bu yöresel yemek, odun ateşinde pişirilerek sofraları şenlendiriyor.