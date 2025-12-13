Balıkesir'de kadınlar imece usulüyle başladı: Odun ateşinde pişiriliyor, tüm mahalleyi bir araya getiriyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi ve adeta "şifa deposu" kabul edilen yöresel yemek Tarhana Bezdirmesi geleneği, Kocakonak Mahallesi sakinlerini bir araya getirdi.
Sındırgı'da imece kültürünün en lezzetli örneklerinden biri olan Tarhana Bezdirmesi yapımı için Kocakonak Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Kış aylarının vazgeçilmez, adeta "ilaç gibi" kabul edilen bu yöresel yemek, odun ateşinde pişirilerek sofraları şenlendiriyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar, geleneksel tarhana bezdirmesi için bir araya geldi. Hamurlar imece usulü açıldı, küçük kareler halinde hazırlandı ve odun ateşinde kaynayan büyük kazanlara aktarıldı. Mahalleye yayılan koku yıllardır süren geleneğin sıcaklığını hatırlattı.
Bezdirmede kullanılan malzemeler özenle hazırlandı. Soğan, patates, biber ve nohudun kavrulmasıyla başlayan süreç; hamurların kaynar suya bırakılmasıyla devam etti. Baharatlarıyla lezzeti katlanan yemek, tepside ortasına yoğurt eklenerek servis edildi. Mahalle sakinleri, özellikle soba başında yenildiğinde lezzetin katlandığını belirtti.
Hazırlıklara katılan Selma Yalçın, bezdirmenin yöredeki önemini şu sözlerle anlattı:
"Tarhana bezdirmesi Sındırgı'mızın geleneksel yemeklerinden biri. İmece usulü yapıyoruz, herkes elinden geleni yapıyor. Günün sonunda oturup hep beraber yiyoruz. Hem doyurucu hem şifa deposu."
Yaşiye Baytar ise kavanozlayıp vakumlayarak daha uzun sürede de tüketilebileceğini, ilaç niteliğinde bir yemek olduğunu belirtti.
Gelecek nesillere aktarmak için büyüklerinden tarhana ve tarhana bezdirmesi yapımı öğrendiğini belirten Saliha Akkuş " Gelecekte çocuklarımıza da aktaracağız inşallah" dedi.
Tarhana bezdirmesi ilçede yalnızca bir yemek olmadığını, aynı zamanda ortak kültürü yaşatan önemli bir imece geleneği olduğunu vurguladı.