Balıkesir'de evinin bulunduğu mahalledeki 4 sokağı günde 3 kez süpürüyor! 'Yere çöp atmaya korkuyoruz'

Herkesin evinin önünü süpürme geleneği, köylerde ve küçük yerleşim yerlerinde hala sürerken dikey mimari ile birçok yerde unutulmaya yüz tuttu. Kadınların, günlük rutin temizlik geleneği arasında yer alan 'evinin kapısının önünü süpürme' alışkanlığı, Balıkesir'in Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, 2 çocuk babası Sinan Kocabaş tarafından sürdürülüyor. İlçenin en büyük 3'üncü mahallesi olan 2 bin haneli, 4 bin 800 nüfuslu Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve bir nalbur dükkanında asgari ücretle çalışan Kocabaş, evinin bulunduğu Oya Sokak ile Ali Şahin Sokak, 3002 Sokak ve Ahmet Kara Toprak Caddesi'nin bir bölümünü, her sabah işe gitmeden, evine yemeğe geldiği her öğle molasında ve akşam iş çıkışı olmak üzere günde 3 kez süpürüyor.