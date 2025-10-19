Balıkesir'de cezaevi firarisi kentte terör estirdi! İki kişiyi öldürdü bir aracı gasbetti
Kaynak : Kadir ÖZEN-Abdulkadir AYDINIŞIK-Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla öldürüp, otomobilini gasbetti. Ardından evinin önündeki Göktuğ Çalık'ı da öldürüp, yolda 5 kişiyi de yaralayan saldırgan Emlik, sıcak takip sonrası çıkan çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirildi. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül ve Ümit Işık yaralandı. Yaralanan 2'si polis toplam 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.
KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMIŞ
Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin, erkek kardeşi Salih Ekri'nin 4 Ekim'de Ankara'da yapılan düğününe katıldığı, ardından da Edremit'teki birliğine geri döndüğü bildirildi. Kemal Ekri'nin cenazesinin, Ankara Etimesgut Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. Saldırgan Mustafa Emlik’in evinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü Göktuğ Çalık'ın ise avukatlık yaptığı bildirildi.
SEBEPSİZCE MARKETE GİDİP İŞLETMECİYİ VURMUŞ
Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre’de market işletmecisi olduğu kaydedildi. Saldırganın, Özbek’in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi.
Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.
ADRES SORMA BAHANESİYLE KADINI VURDUĞU AN KAMERADA
Saldırgan Mustafa Emlik'in Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde gasbettiği otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştığı, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya'yı da yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.