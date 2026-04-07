Balıkesir'de başladı: Değişimin başlangıcı Susurluk'ta yapıldı

07.04.2026 - 15:37Güncellenme Tarihi:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yenileme çalışmaları süren Atatürk Parkı, modern donatıları ve geniş kullanım alanlarıyla vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

Susurluk ilçesi Yenimahalle’de bulunan Atatürk Parkı’nda kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, toplam 45 bin 626 metrekarelik alan üzerinde yürütülen proje kapsamında parkın modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Yenileme çalışmaları çerçevesinde park içerisinde çocuklar için 4 ayrı oyun alanı, spor alanları, dinlenme noktaları ve Skate Park yer alacak. Ayrıca 550 metre uzunluğunda ve bin 103 metrekarelik yürüyüş yolları da vatandaşların kullanımına sunulacak.

Yürütülen çalışmalar kapsamında parkta her yaştan vatandaşa hitap eden alanlar oluşturulurken, özel çocuklar için engelsiz oyun grupları da projeye dahil edildi. Toplam 26 bin 655 metrekarelik yeşil alana sahip parkta, 15 bin 230 metrekarelik sert zemin düzenlemesi de yapılıyor.Alanda ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları devam ederken, çiçek ekimleri de sürdürülüyor. Park içerisinde bulunan Atatürk heykelinin de yenilenerek daha görünür hale getirileceği öğrenildi.