Balıkesir'de artçılar durmuyor! Uzmanından kritik uyarı: Ölü faylar tetiklendi

Sındırgı’da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremden sonra binlerce artçı sarsıntı oldu. Bölgede son günlerde yaşanan 4.9 ile 4.5 büyüklüğündeki depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bölgede deprem fırtınası yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Hareketlilik sürüyor. Artçı deprem sayısı 10 bini geçmiş durumda. Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda 2 gündür deprem fırtınası yaşanıyor. Bunun en büyük nedeninin, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğünde olan ana şoktan sonra artçı şokların güneydoğuya doğru göç etmesine bağlı olarak dağlık alandaki ölü fayların tetiklenmesinin neden olduğunu düşünüyoruz. Ana şoktan sonra AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ile yaptığımız arazi çalışmasında, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık kesimde yeni faylar haritalamış bulunmaktayız. Bunlardan en önemlisinin Sındırgı Fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylar olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.