Bakırköy'de sabah saatlerinde bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı
05.09.2026 - 09:56Güncellenme Tarihi:
Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralanırken otelde mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis soruşturma başlattı.
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Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokakta bulunan 6 katlı otelin 1'inci katında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otelde mahsur kalan 7 kişi de olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Polis ekipleri de otel çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.