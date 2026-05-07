Bakan Güler'den son dakika YILDIRIMHAN açıklaması: 'Saha testlerine başlayacağız'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler SAHA 2026 Fuarı'nda yaptığı son dakika açıklamasında uzun menzilli füze YILDIRIMHAN hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Güler, 'YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız' dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda basın açıklaması düzenledi. Bakan Yaşar Güler, "Kıymetli basın mensupları; SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve kıymetli Komutan arkadaşlarım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında ülkemizin ulaştığı seviyeyi uluslararası platformlarda ortaya koyan ve buna öncülük eden SAHA-2026'nın; yeni iş birliklerine, teknoloji paylaşımına ve savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.
Dünyanın önde gelen savunma fuarları arasında yer alan bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese de şükranlarımı sunuyorum. Millî Savunma Bakanlığı olarak sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru teknolojilerine yönelik çalışmalarımıza uzun yıllar önce başladık.
'SAHA TESTLERİNE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BAŞLAYACAĞIZ'
Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezimiz bünyesinde iki yıl önce kurduğumuz teknoloji üssüyle çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşıdık. YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız" dedi.
'TEMEL HEDEFİMİZ; KRİTİK TEKNOLOJİLERDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK'
Bakan Güler, "Bu kapsamda geliştirdiğimiz bir diğer ürünümüz de GÜÇHAN Turbofan Jet Motorudur. Tamamen Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen millî bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkânlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Buradaki temel hedefimiz; kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak, kendi mühendislik kabiliyetlerimizi geliştirmek, sürdürülebilir bir millî altyapı oluşturarak savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmektir. Vatandaşımızın, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir ürüne ihtiyacı var, bunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ürünleri çeşitlendirmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.