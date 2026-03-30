Baharın müjdesi Erzincan'da görüldü! Dağların eteğinde çıktı
Erzincan’da karların erimesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahar mevsiminin habercisi kardelenler topraktan başını çıkarmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.
Erzincan’da son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.
Kar ve soğuktan yılmadan açan bu zarif çiçekler Erzincan’da baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu.
Munzur Dağı eteklerinde bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu eşsiz manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
"Kardeleni koparmanın cezası 244 bin TL’ye kadar çıkıyor"
Baharın habercisi olarak bilinen Kardelen çiçeğini doğadan koparanlara yüksek miktarda idari para cezası uygulanıyor.
Doğal yaşamın korunması kapsamında koruma altına alınan kardelenleri izinsiz şekilde koparan, söken ya da zarar veren kişilere 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 244 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilebiliyor. Cezaların her yıl yeniden değerleme oranına göre artırıldığı bildirildi.
Söz konusu yaptırımlar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu başta olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mevzuat çerçevesinde uygulanıyor. Yetkililer, koruma altındaki bitki türlerine zarar verilmesinin farklı hukuki yaptırımları da beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.
Uzmanlar, kardelenlerin doğada kendiliğinden yetişen ve hassas ekosistemlere bağlı bitkiler olduğunu belirterek, bilinçsizce toplanmalarının türün geleceğini tehdit ettiğini ifade ediyor. Doğal dengenin korunması amacıyla bu türlerin koparılmasının yasak olduğu vurgulanıyor.