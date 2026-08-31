Bahar aylarında ektiler, şimdi tek tek topluyorlar! Ağrı’da bostan bereketi

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Kendi bostanında üretim yapan Hacer Sevinç, toprağa ekilen her ürünün arkasında aylar süren bir emek olduğunu söyledi.Sevinç, "Bostanımızı bahar aylarında hazırlıyoruz. Yaz boyunca sulayıp bakımını yapıyoruz. Domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı ve diğer sebzelerimizi burada yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi hem taze tüketiyoruz hem de kış için hazırlıyoruz. Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz ürünleri sofralarımızda görmek bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.Köylerde sürdürülen bostan kültürünün yalnızca sebze yetiştirmekten ibaret olmadığını belirten Sevinç, yıllardır devam eden bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini dile getirdi.