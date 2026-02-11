Bağcılar'da verilen kayıp ihbarı Arnavutköy'deki cinayeti ortaya çıkardı!

3

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın perde arkası ortaya çıktı. İddiaya göre 9 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Özkan V. ile Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından şüphelinin Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana attığı tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli emlakçı tutuklandı.



Jandarma ekipleri cinayette kullanılan silahın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.