Bafra Ovası'nda gizli lezzet ortaya çıktı! Kırmızı karnabahar tarlasına çiftçi akını!

Etkinliği düzenleyen tohumculuk firmasının Ege, Marmara ve Karadeniz Bölge Satış Müdürü Tolga Tabur, AA muhabirine, uzun bir deneme süreci sonunda etkinliği yaptıklarını söyledi.



Bafra'nın tarımda önemli yeri bulunduğuna işaret eden Tabur, "Lahanagil dediğimiz ürünlerin ana üssü Karadeniz'de Bafra. O yüzden Bafra'yı seçiyoruz. Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında tanınırlığı ile üreticilere ve tüccara sağlayacağı katkı etkinlikte ön plana çıkarıldı." dedi.