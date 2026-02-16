Badem çiçekleri arasında geleneksel lezzet şovu! Z kuşağı geleneklerine sahip çıkıyor: 3 yaşındaki Lidya asırlık 'Peluze' tatlısıyla kürsüye çıktı!

2

Datça'da bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Datça Badem Çiçeği Festivali kapsamındaki Geleneksel Tatlılar Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan ortaokul öğrencisi Lidya İlhan, Datça mutfağının köklü lezzetlerinden 'peluze' tatlısını hazırlayarak üçüncü oldu. Küçük yaşına rağmen geleneksel tariflere gösterdiği özenle dikkat çeken Lidya, peluzenin atalarından miras kalan bir tat olduğunu belirterek bu lezzetin unutulmaması için yarışmaya katıldığını dile getirdi.