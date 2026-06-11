Babasının tek sözüyle öğretmenliği bıraktı! Şimdi ürünleri ABD ve Japonya dahil 19 ülkede kapış kapış satılıyor

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Ebru Kocaacar, kullanacakları malzemeleri seçerken de yerli üretime ve kalitesine özen gösterdiklerini söyledi.Aynı lezzeti yakalayabilmek için bölgelere özgü ürünleri tercih ettiklerini dile getiren Kocaacar, sözlerini şöyle sürdürdü: "İthal ürün kullanmıyoruz. Yöresinden, yerinden doğru ürünlere ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru ürünlere doğru şekilde ulaştığımız zaman da ekstra hiçbir katkı maddesi, koku verici, aroma kullanmaya ihtiyaç duymuyoruz. Çileği Konya Hüyük tarafından ya da Silifke tarafından alıyoruz. Çünkü orası bizim için aromatik olarak güzel ürünlere ulaşabileceğimiz noktalar. Vişneyi Afyon Çay bölgesinden, ayvayı Geyve'den, kayısıyı Malatya'dan almaya dikkat ediyoruz ki oranın aromatik özelliğiyle benim reçelim kendi güzelliğini koruyabilsin."Şu anda 90 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Kocaacar, sayıyı artırmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Kocaacar, aile şirketlerinin daha uzun yıllar üretmeye devam etmesini, hatta kendi çocuklarının üçüncü, dördüncü kuşak olarak üretimi sürdürmelerini istediğini sözlerine ekledi.