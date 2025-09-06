Babasının mesleğini devraldı! Herkes onu “Hanımağa” olarak tanıyor: Halin tek kadın tüccarı

3

Mesleğin zor yanlarına rağmen işini severek sürdüren Olataş, AA muhabirine, tüccarlığı babasından öğrendiğini, onun her zaman kendisine destek olduğunu söyledi. Haldeki "tek" kadın tüccar olduğunu ifade eden Olataş, "Buraya her gün on binlerce insan geliyor. 'Sen başarırsın, yaparsın' diyen ve beni destekleyen babamın izinde yürüyorum. Tek amacım babamın balıkçılığını yaşatmak. Erkek kardeşim de ara ara buraya gelip bana yardımcı oluyor. Her sabah gelip balık camiasında çalışmak kadın olarak size çok zor görünür. Çocukluğumdan beri burada olduğum için bana zor gelmiyor ve zevkle yapıyorum. Babam öldükten sonra onun mirasını yaşatmak istedim." diye konuştu.