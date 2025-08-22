Babadan kalma atıl araziyi değerlendirdi! Bir kez dikti her yıl tonlarca ürün alıyor! 'Yoğun talep var'

3

Kurnaz, ürünlerin yoğun talep gördüğünü dile getirerek, "İlk başta 'Nasıl olacak, nasıl pazarlayacağız?' diye düşünüyorduk. Başladık, ilk senemiz boş geçti, ikinci senemizde biraz ürün aldık. Daha sonraki yıllar güzel ürün almaya başladık. Bu sene daha fazla verim alacağımızı düşünüyorum. Kazancımız güzel, kendi ürünümüzü kendimiz pazarlıyoruz. Soğuk hava depolu aracımız var. Bu sayede İstanbul, Ankara ve Antalya'ya da pastane sektörüne ürün gönderiyoruz. Müşterilerimiz artık kendileri bizi buluyor." değerlendirmesinde bulundu.Bitkilerde hastalıklara yol açan zararlılarla mücadele ve verimin artırılması konularında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile irtibat halinde olduklarını belirten Kurnaz, sözlerini şöyle tamamladı:"Bitkide hastalık veya herhangi bir olumsuzluk gözlemlediğimiz zaman hemen müdürlüğümüzle iletişime geçiyoruz. Hemen ekiplerini gönderiyorlar ve yapraklarımızdan numune alıp inceliyorlar, tavsiyelerde bulunarak yapmamız gerekeni söylüyorlar. İlk senemizde tarlamızda su baskını olmuştu. Bize drenaj yapmamızı söylediler, onun çok faydasını gördük. 'Eksikleriniz var mı?' diye de sürekli soruyorlar. Damlama sistemiyle sulama, örtü ve direk malzemeleri konusunda isteklerimiz oldu. Sağ olsunlar, her konuda bizi destekliyorlar."