Babaannesinden gördüğü hobisini mesleğe dönüştürdü, dünyaya taşımak için kolları sıvadı! Ev kadınlarının yeni gözdesi

Zehra Durmaz, "Daha önce babaannem yapıyordu, ama satmak amaçlı değil; kendi evde ihtiyaçlarını gidermek amaçlı. Rol modelim babaannemdi, el sanatlarıyla uğraşıyordu. Biz çocukken onun farkında değildik. Esasında sanatın her dalını yapıyormuş kadın. Dokuma tezgahı vardı köylerde, aba dokunurdu. Biz o zaman fark edemiyormuşuz ama sürekli gözlemliyordum. Şimdi düşündüğümde, ben mesela iğne oyası da yaparım. Çok da zevk alırım yaparken. Önümde hep yapanlar vardı" diye konuştu.