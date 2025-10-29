Babaannesinden gördü yılda bir kez üretim yapıyor! Yılda 800 kilo satıp paraya para demiyor
İki kez denemesine rağmen başarısız olduğu işi devam ettirdi. Elazığ'ın Dedeyolu köyünde yaşayan iki çocuk babası Taha Bal, babaannesinden gördüğü işi büyüterek çiftlik kurdu. Bal, “Burası 300 metrekarelik kapalı bir alan üzerine kuruludur. Burada yaklaşık 25 kutu böcek bakabiliyoruz. Bundan da ortalama 800 kilogram koza elde ediyoruz. Bu üretimi yapsınlar, önü açık bir üretimdir." dedi.
Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya karar veren Taha Bal, babaannesinden gördüğü işten esinlendi. Üretime de böyle başladı.
Kendi imkanıyla 4 yıl önce arazi satın aldı. 1200 adet dut fidanı dikti ve bunun yanı sıra 300 metrekare alan üzerine kapalı bir tesis kurdu.
Yılda bir kez üretim yapan Bal, 40 gün sonunda böceklerden 800 kilo koza elde etti. Elazığ tarihinin en büyük çiftliğini kurdu.
İpek böceği yetiştiriciliği fikrinin babaannesinden geldiğini belirten Sırrı Taha Bal, ''Bu işi babaannemden esinlenerek yaptım. Onlar merdiven altından ipek çekip çile yaparlardı ve ondan da iğne oyası yaparlardı. Ben de bundan ilham alarak üretime başladım.
İlk iki deneyimimde başarısız oldum ama yılmadım. Yılmadım çünkü şehrimin ve ülkemin buna ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu çitliği de kendi imkanlarımla yaptım. İpek böceklerimiz sadece dut yapağından beslenen bir hayvan. 40 günde koza yapıp bize ham maddeyi veriyor. Biz de bu ham maddeyi kooperatife gönderiyoruz” dedi
Unutulmaya yüz tutmuş ipek böceği üretiminden elde edilen ürünlerin kullanıldığı alanlara değinene Bal, “ Burası 300 metrekarelik kapalı bir alan üzerine kuruludur. Burada yaklaşık 25 kutu böcek bakabiliyoruz. Bundan da ortalama 800 kilogram koza elde ediyoruz. Bu üretimi yapsınlar, önü açık bir üretimdir.
Çünkü ülkemizde git gide doğal malzemeler tercih ediliyor. Bu üretim kayda değer bir üretimdir ve yapılmasını tavsiye ediyorum. İpek malzemesi, paraşüt, çelik yelek, savunma sanayisi, hasta pijaması, ameliyat ipliği, kıyafet ve benzeri ürünlerde kullanılıyor.
Bu süreçte ailemin bana çok desteği oldu. Özellikle annem, babam ve eşim olmak üzere çok destekleri oldu'' diye konuştu.