Baba mesleğini bırakıp köyüne döndü! Satışlar patladı: Bire bin veriyor, böyle kazandıran sektör yok

Yıldız, toprağın "bire bin verdiği"nden bahsederek, "Böyle başka bir sektör yok. Daha küçüklüğünden itibaren bunu yetiştiriyorsun. Ürünlere aynı çocuk gibi bakıyorsun. Çocuğun 40'ı çıkana kadar nasıl bekleniyorsa bu da öyle bekleniyor. Bu bir hastalık, bırakılmıyor. Başladığınız an ihtiyaçları da bitmiyor. Pek çok şey istiyor." diye konuştu. İşi sayesinde geçimini sağladığını, çocuklarını büyütüp okuttuğunu aktaran Yıldız, bu nedenle de toprağa özenle baktıklarını kaydetti.