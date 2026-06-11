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GündemBaba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri
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Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri

11.06.2026 - 12:12Güncellenme Tarihi:

Babalar günü kutlama mesajları için araştırmalar başladı. 21 Haziran 2026 Pazar günü babalarımıza minnettarlığımızı ifade edebilmek için sözler yetmeyecek. Öyle ki eşimizin babasına gönderebileceğimiz babalar günü mesajları da merak ediyoruz. Bu anlamlı Babalar Günü'nde duygusal, kısa ve öz mesajlar ve sözler öne çıkıyor. Siz de babalarınızın ve baba adaylarının gününü ''2026 yeni Babalar Günü mesajları'' ile tebrik edin.

1Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri

21 Haziran tarihine denk gelen 2026 Babalar Günü’nde, sadece bir “kutlu olsun” mesajından fazlasını vermek isteyenler için; duygulara dokunan, anlam dolu, yenilikçi ve görsellikle desteklenmiş mesaj önerileriyle karşınızdayız. Çünkü bazen bir cümle, yıllar boyu sürecek bir hatıraya dönüşebilir.

2Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

En kıymetlilerimiz hepinizin babalar günü kutlu olsun. Bizler için çok değerlisiniz bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyoruz hepinize...

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3Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar Günü'n kutlu olsun.

4Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum. Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim. Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak. Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

5Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



Biliyoruz babalar bir çınardır ve olmasa gölgesi bile yeter. Dünyanın en komik insanı babalar gününü kutluyoruz.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

İlk kahramanım, kanatlarının altında olmayı o kadar çok seviyorum ki. Koruyucu meleğim, her şeyim. Babalar günün kutlu olsun.

6Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



Aslan babam! Senin bana öğrettiklerini bu hayatta kendime felsefe ediniyorum. İyi senin oğlunum, Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Babalar Günü'n kutlu olsun!

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

7Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



Babanın rolü en az eğitimciler kadar önemlidir. Çünkü ilk eğitim babadan alınır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun...

Sağlık ve huzurun her zaman yanımızda olması dileğiyle. Babacığım, Babalar Günü'n kutlu olsun.

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

8Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

En kıymetlilerimiz hepinizin babalar günü kutlu olsun. Bizler için çok değerlisiniz bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyoruz hepinize...

9Baba hasreti çekenlere ilk Babalar Günü mesajı! 2026 Kayınbabaya, eşin babasına duygusal babalar günü mesajları, sözleri



Babanın rolü en az eğitimciler kadar önemlidir. Çünkü ilk eğitim babadan alınır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun...

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.